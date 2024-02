Operação apreende platinense de 16 anos LADRÃO e traficante

Nesta segunda-feira no Parque Alvorada

Na tarde desta segunda-feira (05), policiais militares e civis deram cumprimento a mandado de busca domiciliar em uma residência do bairro Parque Alvorada em Santo Antônio da Platina.

O mandado foi autorizado pelo juízo da Vara Criminal em razão de investigação dos policiais que apontou como suspeito de uma tentativa de roubo com emprego de arma de fogo numa residência do Riviera Park ocorrida no dia 31 de janeiro deste ano. Na ocasião, três indivíduos armados tentaram render um morador que chegava em casa, porém não obtiveram êxito e fugiram do local.

Um dos envolvidos foi identificado com sendo um adolescente de 16 anos e em buscas na sua residência encontradas pelo cão do Canil 30 buchas de cocaína pesando 31 gramas no total, sacos plásticos para embalar a droga e objetos relacionados ao roubo investigado.

O menor responde a procedimento infracional perante a Vara da Infância e da Juventude de Santo Antônio da Platina.