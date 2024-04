Apreensão de drogas e MOTO em JAPIRA

Ação da Polícia Militar de Japira

A Polícia Militar de Japira apreendeu entorpecentes na BR-153. Os PMs realizaram a abordagem de uma motocicleta na Rodovia, que estava com a placa divergente das características do veículo.

Durante a averiguação, foi possível constatar que, além da placa, o número de chassi também estava adulterado e a numeração do motor não condizia com o cadastro do veículo no Departamento de Trânsito.

Em busca pessoal, localizados cinco gramas de crack e identificado o condutor, que não é habilitado. Desse modo, o indivíduo e a motocicleta foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.