Polícia Militar controlou gritarias e som alto

Entre 18h45m e 20 horas deste domingo, dia 30, arruaceiros promoveram desordem em frente a um comércio, na rua Rua Rio Grande do Sul, no centro de Siqueira Campos.

Com a solicitação sobre veículos com músicas altas, centenas de pessoas em via pública fazendo algazarra e ingerindo bebida alcoólica, os PMs foram ao local, restabelecendo a ordem, resultando, ainda, na apreensão de equipamento de som automotivo.