Campanha combate Violência Política contra as mulheres

E amplia participação feminina nos espaços de poder

A Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, em conjunto com a 2ª secretaria da Mesa Diretora, lançou ontem a Campanha Nacional de Combate à Violência Política contra Mulheres. A ação marca o encerramento das atividades da campanha “Março Mulher” e tem por principal objetivo aumentar a representatividade feminina nos espaços de poder.

“É muito simbólico que nós estejamos lançando essa cartilha na semana da marcha dos prefeitos. Nós acompanhamos o relato de muitas prefeitas, vereadoras e que sofrem diariamente os desafios de fazer política. E é muito importante que estejamos unidos na construção de um País mais justo e de mais oportunidades”, salienta a deputada Luísa Canziani, coordenadora da bancada feminina da Câmara.

As mulheres são a maioria da população. Dos mais de 5,5 mil municípios, apenas 12,1% são prefeitas e 16%, vereadoras. No Congresso Nacional são 91 deputadas e dez senadoras. No entanto, a deputada acrescenta que cada vez as mulheres têm participado mais ativamente da vida política do País, formulando e discutindo leis, políticas públicas e lutando pelo que acreditam. “Nós temos um olhar mais sensível às questões sociais e somos mais propensas ao diálogo. Também temos estudos realizados mundialmente que apontam que a corrupção é menor onde mais mulheres participam do governo”, salienta Luísa.

Durante a solenidade, foi feito o lançamento oficial da publicação “O que é Violência Política contra a Mulher?”, da Secretaria da Mulher, com as Edições Câmara. O conteúdo aborda conceitos sobre violência política, formas de enfrentar e denunciar. Com a publicação, a Câmara dos Deputados espera contribuir para uma cultura de combate à violência política contra as mulheres, promovendo condições para o aumento da participação feminina na política. A obra pode ser adquirida no site das Edições Câmara, onde também é possível baixar a publicação gratuitamente.

Segue o link da cartilha:

https://livraria.camara.leg.br/o-que-e-violencia-politica-contra-a-mulher