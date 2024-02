Caravana PARANÁ UNIDO pelas Mulheres terá segunda edição

Com “Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências



O Governo do Estado inicia na próxima terça-feira (27) a segunda temporada da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres. A iniciativa do Executivo Estadual, a partir da articulação conjunta com as prefeituras, é coordenada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) em parceria com a Associação dos Municípios do Paraná (AMP).

O lançamento será em Curitiba, no II Encontro Estadual de Gestão de Políticas Públicas para Mulheres, que reunirá gestores e técnicos dos municípios. Nesta nova jornada pelo Paraná, a Caravana vai trabalhar com o “Fortalecimento da Rede de Proteção e Enfrentamento às Violências contra as Mulheres”.

A novidade deste ano é o Comitê Interinstitucional de Enfrentamento às Violências contra as Mulheres no Estado do Paraná, que deverá ser instalado em março deste ano. A força-tarefa no combate à violência contra esse público une seis secretarias de Estado. Esse grupo terá a missão de unir saberes, compartilhar conhecimentos para o aprimoramento dos serviços existentes e de implementação de novos programas e ações que visem o combate à violência à mulher e a impunidade do agressor.

A secretária Leandre Dal Ponte destaca a continuidade no programa de Estado para a equidade de gênero e os avanços obtidos na primeira edição da Caravana Paraná Unido Pelas Mulheres.

“Os números da primeira temporada falam por si só. Em 2023, colhemos os frutos com aumento de 141% no número de municípios com organismos de políticas para mulheres, registramos alta de 114% no número de Conselhos Municipais e o crescimento de 81% nos municípios com Fundo Municipal”, explica.

A coordenadora do curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR), Renata Ceschin Melfi de Macedo, afirma que, historicamente, a desigualdade de gênero traz consequências graves para as relações sociais.

“O evento visa trazer à tona discussões importantes sobre como alcançar a igualdade de gênero e empoderar mulheres e meninas a partir de ações concretas que envolvem políticas públicas e a interação entre as esferas da política e sociedade civil”, diz.

Na primeira edição, realizada em 2023, dez cidades, de todas as regiões do Paraná, receberam o programa: Curitiba, Cascavel, Francisco Beltrão, Santo Antônio da Platina, Irati, Maringá, Arapongas, Guarapuava, Campo Mourão e Ponta Grossa. Os eventos reuniram mais de 3 mil representantes de 281 municípios para debate e diálogo sobre o tema.

CAPACITAÇÃO – Nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro será realizado o II Encontro Estadual de Gestão de Políticas Públicas para Mulheres. O evento será no auditório da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, na Rua Imaculada Conceição, 1.155, no bairro Prado Velho, Curitiba, e tem como objetivo promover uma discussão profunda e inclusiva sobre questões cruciais que afetam as mulheres em diversos âmbitos sociais e políticos.

Durante os três dias, os debates vão abordar os desafios para fortalecer a participação feminina, identificar esses desafios, combater a violência contra as mulheres, promover a igualdade de gênero e propor soluções que contribuam para a construção de políticas mais igualitárias e representativas.

O encontro é voltado a gestoras e gestores de políticas para mulheres, secretárias, prefeitos e prefeitas, integrantes do Sistema de Justiça, membros de conselhos e técnicos, além de todos os interessados na luta dos direitos das mulheres.

Confira a programação do II Encontro Estadual de Gestão de Políticas Públicas para Mulheres:

Terça-feira – 27/02

18h – Inscrições AQUI ou no local

19h – Abertura: Mesa de Autoridades

Lançamento da 2ª Temporada Paraná Unido pelas Mulheres

Instituição do Colegiado de Gestoras de Políticas Públicas para Mulheres

Momento de formalizações de parcerias e anúncios do Governo

21h – Encerramento

Quarta-feira – 28/02

8h – Credenciamento

8h – Exposição das práticas realizadas pelos municípios

9h – Ministério das Mulheres

Oficina de Planejamento com a equipe técnica do Ministério das Mulheres até as 19h30

19h30 – Encerramento

Quinta-feira – 29/02

8h30 – Mesa 1: Rede de Atendimento às Mulheres em Situação de Violência:

“Violência Doméstica: A Importância de uma Escuta Generosa Quando a Mulher Rompe o Silêncio e Busca Ajuda”;

A atuação do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência” – Centro de Referência de Atendimento à Mulher – CRAM de Londrina;

“A Atuação do CREAS: A Cobertura de Atendimento pela Política de Assistência Social” – CPAS/SEDEF;

“O papel do SUS na prevenção de mulheres em situação de violência” – Secretaria Estadual da Saúde;

“A Importância do Núcleo Maria da Penha (Numape) na Garantia de Direitos da Mulher em Situação de Violência” – UEL;

“Empregabilidade e Empoderamento na Superação da Violência” – Beleza Escondida.

12h – Intervalo para almoço

13h30 – Mesa 2: Protagonismo e Empreendedorismo Feminino

“Relato de Experiência: Projeto Jovens Empreendedoras”;

“Círculo Virtuoso da Economia Doméstica e Familiar” – Fomento Paraná;

“Liderança feminina no Agronegócio: desafios e superação” – Comissão Semeadoras do Agro da Faesp (Federação de Agricultura do Estado de São Paulo); “Cooperativismo como Ferramentas de Emancipação Social e Econômica” – Sistema Ocepar;

“Empreendedorismo Rural para Mulheres” – Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IDR);

“Como Fomentar, Coordenar e Orientar Dinamicamente o Processo de Crescimento das Mulheres no Empreendedorismo” – Associação de Mulheres de Negócios e Profissionais de Curitiba (BPW);

17h20 – Encerramento