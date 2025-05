Casal ofende PM com pichação e é punido

Pediram perdão ao profissional

Na madrugada de sábado (dia oito), um jovem casal realizou pichação na fachada de estabelecimento comercial, na esquina das ruas Coronel Capucho e Rui Barbosa (fotos), com ofensas a um policial militar.

Foram realizadas diligências por PMs para identificação dos envolvidos, sendo um rapaz de 22 e uma moça de 20 anos.

Foram ouvidos pelo delegado Rafael Guimarães na tarde desta segunda-feira, dia dez, e confessaram serem os autores do fato, alegando terem cometeram um erro e negaram estar envolvidos com o crime organizado. Também se desculparam com o ofendido.

Instaurado Termo Circunstanciado considerando o cometimento dos crimes de pichação (artigo 65 da Lei 9.605/98) e injúria contra funcionário público (artigo 140 e 141 do Código Penal).