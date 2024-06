Cidadania repudia homofobia contra DAVID ANTUNES

Ele é pré-candidato a prefeito de Curitiba

O Cidadania23 expressa sua solidariedade ao nosso pré-candidato a prefeito de Curitiba, David Antunes, que recentemente foi vítima de um ato de homofobia. Este episódio lamentável reforça a necessidade de continuarmos nossa luta por uma sociedade mais justa, inclusiva e livre de qualquer tipo de violência e discriminação.

Desde sua fundação, o Cidadania tem se posicionado firmemente contra às violências, advogando pela criminalização de atos que perpetuam o ódio e a intolerância contra a comunidade LGBTQIAP+. Entendemos que o respeito à diversidade e a promoção da igualdade são pilares fundamentais para o desenvolvimento de uma sociedade verdadeiramente democrática e humanitária.

É essencial que todos os cidadãos possam viver e expressar suas identidades sem medo de represálias ou agressões. A violência contra qualquer indivíduo por sua orientação sexual ou identidade de gênero é inaceitável e deve ser enfrentada com rigor e determinação.

Reafirmamos nosso compromisso de trabalhar incansavelmente para construir um Brasil onde a diversidade seja celebrada e onde cada pessoa possa viver plenamente, com dignidade e segurança. Continuaremos a defender políticas públicas que promovam a igualdade de direitos e a proteção de todas as minorias.

Nosso pré-candidato tem todo o nosso apoio e respaldo nesta luta. Não iremos recuar diante do ódio e da intolerância. Seguiremos firmes na construção de uma sociedade onde todos possam coexistir em harmonia, livres de qualquer forma de violência.

Solidarizamo-nos com o David e com todas as pessoas que sofrem com a discriminação e a violência.

Juntos, somos mais fortes na construção de um presente e futuro melhor.

Brasília, 18 de junho de 2024

Executiva Nacional do Cidadania