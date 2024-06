Cobra destaca a campanha contra violência à idoso

Garantir dignidade e o respeito e combater violência

“Sou o presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Assembleia Legislativa do Paraná e autor do Junho Violeta (Lei 20.252/20). O Junho Violeta tem vários objetivos como garantir a dignidade e o respeito à pessoa idosa, promover ações, combater a violência contra idosos e defender seus direitos”, destacou o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), nesta semana quando o Governo do Paraná lançou uma campanha publicitária educativa orientando a população sobre como denunciar crimes cometidos contra os idosos.

“Não podemos nos calar. Muitas vezes as pessoas idosas sofrem em silêncio e toda essa mobilização se faz necessária para que essas violências, abandono e discriminação não cresçam. A campanha vem reforçar toda a luta que temos em prol das pessoas idosas”, enfatiza a secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, cuja pasta lidera a campanha.

Entre as ocorrências que se enquadram como violência contra o idoso estão abandono, agressões físicas e verbais, discriminação, negligência entre outras. A campanha vai reforçar para que a população denuncie crimes contra a pessoa idosa por meio de dois telefones.

Um deles é o Disque 100, serviço que atende denúncias de violações de direitos humanos contra idosos e outros públicos, como a população LGBT, população em situação de rua, pessoas com deficiência, entre outras. Outra forma de denunciar é pelo Disque Idoso Paraná, no número 0800 141 0001. Todas as ligações para o Disque Idoso são sigilosas e podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h30