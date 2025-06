CONDENADO POR furtar óleo (assista)

Em nota enviada ao Npdiario, o advogado Ricardo Turim Veltrini (de Andirá) defendeu o acusado:

Representada pelo Dr. Ricardo Turim Veltrini – OAB- PR 70036, a defesa do motorista por meio desta nota, esclarece que a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau , será sem sombra de dúvidas, objeto de todos os recursos previstos em Lei, no intuito de se resguardar no presente processo, os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e presunção de inocência.