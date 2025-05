Confira políticos que obtiveram apoio no NP e votaram PELA CPMI no Congresso

Listas no WhatApp são falsas

Parlamentares da oposição apresentaram na segunda-feira (dia 12) o pedido para a criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) para investigar as fraudes envolvendo o Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS) e o desconto irregular na folha de aposentados.

No aplicativo WhatsApp apareceram listas com nomes sem nenhum cabimento nem procedência. E sempre tem quem acredita e compartilha. O mesmo acontece no Instagram e Facebook. Rede social não é jornal.

Confira abaixo os parlamentares que tiveram votação expressiva no NP( Norte Pioneiro) e que se posicionaram a favor:

Deputados Beto Richa (PSDB), Diego Garcia (Republicanos), Luísa Canziani (PSD) , Pedro Lupion ( PP), Sérgio Souza(MDB), e senadores Flávio Arns (PSB) e Sérgio Moro(União).

Três deputados federais estão licenciados porque assumiram secretarias de Estado: Beto Preto (PSD), da Saúde; Sandro Alex (PSD), da Infraestrutura e Logística e Leandre da Ponte (PSD), da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa.