Sepultado corpo de menina morta pelo cunhado em S.A.P.

Criminoso permanece foragido

O corpo de Carolina Regina do Nascimento (fotos) foi velado na Igreja Comunidade Visão em Cristo no Conjunto Junior Afonso e enterrado neste domingo, dia 19, no Cemitério São João Batista.

Ela, que tinha 25 anos, foi esfaqueada pelas costas pelo próprio cunhado na manhã de sábado, dia 18, na casa onde morava com o marido na Rua 2, Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina.

De acordo com detalhes da Polícia Militar, a jovem foi encontrada caída no chão, ensanguentada.

O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e a encaminhou ao Pronto-Socorro Municipal, porém não resistiu e perdeu a vida às 12h10m.

O marido da vítima disse que a esposa teria discutido com um jovem que seria seu irmão, o qual se armou de uma faca de cozinha da residência do casal e a atingiu violentamente.

Fugiu a pé depois do crime levando a faca.

Ao Npdiario, o delegado da Polícia Civil Rafael Guimarães confirmou ter aberto o inquérito, ainda não sabe a motivação (que pode ser feminicídio, quando a vítima é mulher e o crime cometido com envolvimento de violência doméstica ou discriminação contra a condição do gênero).

O principal suspeito já foi identificado e permanece foragido.