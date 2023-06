David Batista: Força oculta da Fênix que existe no MEU EU

Hoje ao comemorar meu aniversário descobri que tenho uma grande força oculta

Hoje dia 1º de junho, dia do meu aniversário, descobri que tenho o dom de Fênix para renascer das minhas próprias cinzas. Descobri que a estrada não acabou, ela só tomou um desvio,

“No meio do caminho tinha uma pedra”, como em todo caminho tem uma pedra, eu dei o melhor de mim, lutei com as armas que sabia lutar, fui derrotado várias vezes, eu assumo, apenas FUI,

Não serei. E agora?

Levantarei de novo, quantas vezes for preciso, não usarei ninguém como espelho, quero chegar à frente e ver minha própria imagem, o reflexo do que sou, do que fui e do que serei.

Como já dizem: “Quem sempre vence, sempre perde a glória de chorar”.

O que seriam as grandes vitórias sem os grandes fracassos?

Eu sou o meu próprio motor de ignição e cabe a mim, tão somente a mim, e a ninguém mais, a escolha de ficar triste e ganhar pena, ou ficar feliz, e ganhar a própria glória, então eu escolhi tentar outra vez, sempre. Paciência… Sabedoria só se ganha com tempo.

E o tempo? “O tempo não para, então, não vou perder tempo remoendo o passado”. Se valeu a pena? “Sim tudo vale a pena”. “Que não seja infinito, mas que seja eterno enquanto dure”. “Os meus sonhos dependem única e exclusivamente de mim, só de mim”.

Usarei uma força que eu talvez nunca tenha, e direi o que quiserem ouvir, mas aqui dentro de mim, só eu sei o que diz meu o meu coração. E essa chama de calor e força, até então desconhecida não permitirá, que o frio permaneça, “o calor há de vir”.

Bem, tenho Deus Pai e seu Filho Nosso Senhor Bom Jesus Cristo de Nazaré(Senhor Bom Jesus da Cana Verde), como meus protetores, então, vou seguir em frente, pois tenho sonhos ainda por realizar. Que venham então outros tantos anos, pois estarei aqui pronto para transpô-los com muita garra.