Deputado Cobra Repórter defende as APAEs

E repudia ADI que ameaça repasses às instituições

O deputado estadual Cobra Repórter (PSD) manifesta total repúdio à Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) em trâmite no STF, que questiona a constitucionalidade de duas leis do Estado do Paraná e pode inviabilizar os repasses financeiros às 343 APAEs paranaenses.

“Essa ação é um verdadeiro absurdo e representa um ataque direto às instituições que prestam um serviço essencial à nossa população. As APAEs realizam um trabalho extraordinário em defesa de crianças, adolescentes, jovens e adultos com deficiência. Elas merecem respeito e apoio, não ameaças”, declarou o parlamentar.

Cobra Repórter é um defensor histórico das APAEs e tem destinado recursos por meio de emendas parlamentares para fortalecer essas instituições em diversas cidades do Paraná.

O deputado reafirma seu compromisso com as APAEs e informa que a Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP) já está tomando todas as medidas judiciais cabíveis para reverter essa situação. “Vamos lutar com todas as nossas forças para garantir a continuidade do trabalho das APAEs e o respeito aos direitos das pessoas com deficiência”, concluiu Cobra Repórter.