Discussão no trânsito em S. Antônio: assista

Neste domingo no centro

Na hora do almoço deste domingo, dia 27, na rua Rui Barbosa, centro de Santo Antônio da Platina, aconteceu uma indisposição entre um homem (pedestre) e uma mulher (no volante de um carro popular).

Ao contrário das primeiras informações, o condutor do Hyundai Hb20 de cor branca na sequência do fato procurou a Polícia Militar, registrou o Boletim de Ocorrência, e vai nesta segunda-feira., dia 28 – com um advogado já contratado – denunciar na Polícia Civil.

Relatou ao Npdiario que estava estacionando para almoçar no Restaurante Skinão na rua R. José Bonifácio, quando foi atingido por um Chevrolet Corsa, cuja motorista teria “fugido”.

Monitorou o trajeto e a cerca de 200 metros a abordou. Pegou o número das placas e foi conversar com a senhora, que estava com uma criança no veiculo. Discutiram e ela arrancou quase atropelando.

Também disse que vai procurar um médico, pois sente dores por escoriações.

A reportagem não localizou a acusada.