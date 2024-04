Dupla presa com 44 kg de maconha em Andirá (veja vídeo)

Fiscalização iniciou na PR-855 em Bandeirantes

Na noite de quinta-feira, 11, durante operação de fiscalização na PR-855 em Bandeirantes policiais rodoviários estaduais deram ordem de parada a um VW/Golf com forte película escura o qual não parou se evadindo do local provocando o seu acompanhamento.

Após quase 20 quilômetros e já no perímetro urbano da cidade de Andirá os policiais rodoviários obtiveram êxito em abordar o veículo sendo localizada grande quantidade de maconha no seu interior juntamente com dois ocupantes.

Diante dos fatos e materialidade apresentada os dois homens foram presos e conduzidas a Delegacia de Polícia Civil de Andirá com o entorpecente apreendido.