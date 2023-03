Empregada mata patrão de 66 anos

Mulher de 35 anos confessou o crime

Uma pessoa procurou a Polícia Militar nesta segunda-feira (13) dizendo que havia encontrado um homem morto em sua própria casa, no Patrimônio do Vaz, em Congonhinhas. Todavia, as alegações se inverteram após averiguações dos fatos, contra a própria informante, empregada da vítima, à equipe policial, a qual inclusive tentou fugir, mas foi presa em flagrante.

Restou confirmado nesta sexta-feira, dia 16, que a criminosa (35 anos) teria sido a última pessoa que foi vista saindo da casa da vítima, e ela confessou o crime. Darci Vaz de Oliveira (foto) de 66 anos de idade sofreu corte no pescoço e sua mão direita foi cortada por arma branca ( Informações: Blog do Chaguinhas e Reginaldo Saturnino).