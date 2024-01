S.A.P.: Estelionatário aplicava golpes com falso Pix no comércio

Dava golpes no comércio platinense simulando pagamento

Na manhã desta sexta-feira (12) agentes de polícia judiciária da Delegacia de Santo Antônio da Platina deram cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido contra um homem de 31 anos, o qual foi abordado em seu veículo dirigindo pelo bairro Aparecidinho I.

O preso é alvo de constantes denúncias de comerciantes platinenses e da região por realizar golpes simulando o pagamento por Pix e em seguida subtraindo diversas mercadorias.

Foram instaurados vários inquéritos contra o elemento pela prática do crime de estelionato, cuja pena é de reclusão de 01 a 05 anos, e em razão disso representada pela prisão preventiva pelos delegados platinenses, com concordância do Ministério Público e decretada pelo Poder Judiciário.

Ressalta-se que muitas vítimas comerciantes não quiseram representar contra o indivíduo, o que inviabilizou a adoção de medidas policiais anteriormente.

Foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá.