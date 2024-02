Evento reúne ministra e personalidades no debate da VIOLÊNCIA POLÍTICA de gênero

Será no dia 26 de fevereiro em Curitiba

Grandes nomes do Sistema de Justiça do País participam do “1º Seminário sobre violência política de gênero: precisamos falar sobre isso”. O encontro será no dia 26 de fevereiro, em Curitiba, e é realizado em conjunto pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa (Semipi), com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e OAB-PR.

Esta é a primeira vez na história do Paraná que instituições se unem em um espaço de discussão, reflexão e conscientização sobre a violência política de gênero, a fim de buscar estratégias para a prevenção e erradicação dessa forma de violência contra as mulheres.

“É importante destacar essa união entre as instituições para debater um tema tão necessário e sensível em nossa a sociedade que é a violência política de gênero. É por isso que o Governo do Estado, por meio da Semipi, procurou a Justiça Eleitoral e seus parceiros, com o objetivo de dar início e fomentar o debate com uma série de encontros em todas as regiões do Paraná”, afirma a secretária Leandre Dal Ponte (foto).

A juíza Flavia da Costa Viana, do Núcleo de Diversidade e Inclusão da Justiça Eleitoral do Paraná, ressalta que, no Brasil, a representatividade feminina em cargos eletivos é aquém do desejado.

“No ranking da América Latina, apenas o Haiti se encontra atrás do Brasil. Estudos apontam que dentre os fatores que impedem que as mulheres ingressem na política destacam-se a baixa confiança pessoal, o pequeno incentivo de pessoas próximas e dos próprios partidos, a limitação dos investimentos em suas campanhas, a dupla jornada de trabalho e a consequente dificuldade de estabelecer redes de contato eficientes. A violência política de gênero passou a ser um dos principais motivos a afastar as mulheres da vida pública”, afirma.

PALESTRANTES – A programação do seminário, que acontecerá na sede do TRE-PR, prevê duas palestras ao longo do dia. Durante a manhã, as debatedoras irão abordar o tema “A representatividade importa: mulheres na política e a construção de sociedades inclusivas”. À tarde, as palestrantes irão debater e analisar o “Diagnóstico da violência política de gênero no Paraná”.

Entre as palestrantes confirmadas, estão a ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF); a procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, deputada federal Soraya Santos de Assis; a coordenadora do Grupo de Trabalho de Prevenção e Combate à Violência Política de Gênero da Procuradoria-Geral Eleitoral, Raquel Branquinho Pimenta Mamede Nascimento; a consultora da Comissão da Promoção da Igualdade Racial da OAB/CE e secretária-executiva de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher do Ceará, Raquel de Andrade dos Santos; e a doutora em Direito Constitucional e professora da UFPR, Estefânia Maria de Queiroz Barboza.

INSCRIÇÕES – As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pela plataforma da Escola de Gestão do Paraná para ter direito a obter o certificado de participação. O seminário é destinado a partidos políticos, prefeitos e prefeitas, magistrados, gestoras da área, conselheiros, servidores, acadêmicos e demais interessados.

ENCONTROS – O evento em Curitiba marca o início de uma série de encontros regionais que serão realizados por meio de uma parceria pelo Governo do Estado e Tribunal Regional Eleitoral do Paraná ao longo do ano com o objetivo de aprimorar as discussões na área.