Exclusivo: Moça que morreu assassinada também já tinha matado

Jovem perdeu a vida estrangulada por colegas de cela

Exclusivo: Na manhã desta segunda-feira (dia 1º) agente da Polícia Civil foi comunicado do óbito de uma detenta de 20 anos(fotos) por estrangulamento.

A Polícia Penal do Paraná informou que por volta das 07h20m as servidoras da Cadeia Pública Feminina de Santo Antônio da Platina foram chamadas pelas pessoas privadas de liberdade (PPL), da ala conhecida como “seguro”, dizendo que uma delas estava em óbito. Imediatamente a equipe do Sistema de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, confirmando o óbito.

Diante do ocorrido, foi acionada a Polícia Científica, para realização de perícia no local do crime, e imediatamente se iniciaram as investigações. O Delegado ouviu sete detentas que ocupavam a mesma cela da vítima, sendo que perante a autoridade policial, 02 mulheres, uma de 23 anos e outra de 29 anos, confessaram ter praticado o crime. As duas estavam encarceradas por vários furtos.

Segundo elas, atacaram a vítima na madrugada, enquanto dormia, e uma delas tapou a boca da vítima com um travesseiro enquanto a outra esganava o pescoço. Narraram ainda que demorava para morrer e por isso tiveram que trocar de posição, para uma enforcar com mais força e a outra continuar segurando o travesseiro, para então finalmente matá-la. Os motivos do crime eram desavenças diárias e ameaças de morte realizadas entre as envolvidas.

O inquérito policial será concluído nos próximos dias e as duas indiciadas pelo crime de homicídio qualificado por impossibilidade de defesa da vítima e emprego de asfixia.

A vítima era de Joaquim Távora, e em março de 2023 havia assassinado um jovem, motivo pelo qual estava reclusa.

O homicídio foi por motivação passional e com participação da moça à época com 19 anos, e seu então namorado de 15 anos( foto).

Para consumação do crime, ela teria atraído a vítima até um local ermo para que o namorado efetuasse os três disparos fatais.

O assassinato ocorreu numa sexta-feira às 22h25m no bairro Asa Branca.