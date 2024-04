Exercício contra crime violento (dois vídeos)

Durante a madrugada desta quarta-feira

Na madrugada desta quarta-feira, dia 17, a Polícia Militar realizou um exercício simulado de “Combate aos Crimes Violentos contra o Patrimônio e Domínio de Cidades”,em Wenceslau Braz. Consistiu no ataque, por supostos homens armados com armas longas, a empresa Brinks, além do cerco à 2ª Companhia de PM do 2º Batalhão de Polícia Militar.

A ocasião proporcionou o acionamento do Plano de Defesa Territorial do 2ºBPM, que conta com o acionamento de batalhões circunvizinhos e de outros estados.

“O exercício propiciou a verificação de funcionalidade e tempo de resposta do plano de contenção, bem como a garantia de segurança à comunidade do norte pioneiro nesse tipo de evento”, afirmou o Major Marcio Jaquetti, comandante do 2ºBPM, localizado em Jacarezinho.

Além disso, o exercício foi também materializado através do Batalhão de Operações Especiais, responsável pela doutrina e replicação de técnica em ocorrências de “Crimes Violentos contra o Patrimônio e Domínio de Cidades”

“A missão do BOPE neste exercício simulado é proporcionar o máximo realismo possível nesse tipo de ocorrência, em que cerca de 20 a 30 criminosos realizam o ataque à instituição financeira. O exercício busca sempre o treinamento do policial, e é realizado sempre de forma planejada pelo Comando-Geral da PMPR”, ratificou o Comandante do Batalhão de Operações Especiais , Major Felipe Serbena.

A iniciativa contou com as presenças do Comandante e Subcomandante-Geral da PMPR, Coronel Jefferson Silva e Coronel Paulo Henrique Semmer.

Esse simulado é apenas um dos exercícios que serão realizados pela PM em todo estado durante 2024, visando a preparação da tropa em caso do acontecimento real de tais situações, além da reafirmação do compromisso da Corporação com a segurança da comunidade paranaense.