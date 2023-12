A presidente nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), deputada federal Gleisi Hoffmann (foto), disse que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva evita que o Congresso Nacional possa “engolir” o governo.

As informações são da CNN Brasil.

Hoffmann deu declarações a militantes do partido e citou a ex-presidente Dilma Rousseff, que foi alvo de impeachment em 2016.

– Se cair um pouquinho a popularidade de Lula, não tenham dúvida do que o Congresso vai fazer. Foi o que aconteceu com a Dilma. E começou com a economia. Se a gente baixar a popularidade do presidente, esse Congresso engole a gente – comentou a presidente da sigla.