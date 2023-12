PR-092: Hilux bate em caminhão acidentado e motorista é PRESO

Acidentes em Quatiguá e encarceramento em Joaquim Távora

Nesta quarta-feira, 06, a Polícia Militar Rodoviária de Siqueira Campos atendeu acidente ocorrido na PR-092, em Quatiguá.

A equipe apoiou a remoção do Volvo/VM260, de Curitiba, que estava sendo “destombado” por empresa especializada. O local do acidente estava sinalizado com cones e viatura ostensiva, e ainda giroflex ligado.

Logo uma Toyota Hilux, branca, em alta velocidade, que seguia no sentido de Quatiguá a Joaquim Távora, freou bruscamente para tentar esquivar-se do acidente, mas não foi possível, causando colisão. Com isso, da necessidade de remoção da caminhonete para as margens da rodovia, que quase capotou, mas o condutor conseguiu manter o controle e retornou para a PR-092.

Como continuou em alta velocidade, houve suspeita de estar sob efeitos de ilícitos, motivo pelo qual prontamente a equipe policial iniciou acompanhamento tático, e somente na casa do motorista, em Joaquim Távora, foi possível a abordagem.

Em revista ao veículo, nada ilícito encontrado, mas o homem apresentava sinais de embriaguez, recusou a realizar o teste de bafômetro, e alegou que tomou cerveja assim que chegou em casa. Foi lavrado auto de constatação de sinais de embriaguez e infração de trânsito. Tanto o abordado quanto o veículo foram encaminhados à Delegacia de Joaquim Távora.

