Enterrado homem morto em confronto com PMs (VÍDEO)

Um dos caçadores atirou contra soldado da corporação

Exclusivo: Jeferson Agenor Busnello, comandante do 18º Batalhão de Polícia Militar de Cornélio Procópio, revelou os detalhes do ocorrido em torno de 21h30m desta terça-feira, 27, em Andirá no limite com Bandeirantes.

No caso, Reynam Camargo (fotos) perdeu a vida. Era casado e tinha 30 anos.

O falecido trabalhava de segurança patrimonial. O corpo esteve no Velório Municipal e foi sepultado às 18h15 desta quarta-feira, dia 28, no cemitério de Andirá.

Os tiros assustaram os animais às margens da BR-369, como porcos de mato e até capivaras (vídeo).

A PM foi acionada por um policial em horário de folga para comparecer numa propriedade rural próxima ao Rio das Cinzas com a informação de que um outro havia sido ferido por disparo de arma de fogo.

Ambos estavam próximos ao local, momento em que ouviram disparos e foram verificar. Ao realizarem abordagem a um veículo passaram a receber tiros vindos da região da mata.

Ao chegar na estrada que dava acesso à propriedade, a equipe de serviço se deparou com um VW/Gol de cor prata em alta velocidade, cujas características coincidiam com as da denúncia. Dada voz de abordagem, porém o abordado desceu do veículo e deu tiros, tentando fugir por um canavial, sendo necessária a intervenção que reagiu.

Chamado o Serviço de e resultou no óbito do agressor e apreensão da sua pistola calibre 9 mm.

A equipe acionou a equipe do SIATE e posteriormente IML para os procedimentos legais de local de crime, momento em que compareceram dois indivíduos relatando serem familiares (pai e irmão) do alvejado. Após questionamento, um deles relatou que os três estavam caçando na mata, mas que o autor dos disparos foi o irmão, o qual estava em óbito e entregaram à equipe 8 (oito) munições deflagradas e um carregador de pistola.

Após liberação do local, a equipe realizou a apreensão de duas espingardas, munições, rádios comunicadores, facão, entre outros objetos. Os dois homens envolvidos foram presos.

As informações são de que o pai e os filhos teriam saído para caçar porcos do mato e javalis na noite.