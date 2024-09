Maria Brasileira faz meme da cadeirada do Datena (assista)

Durante o debate com os candidatos a prefeiturs de São Paulo, neste domingo (15), José Luiz Datena (PSDB) agrediu Pablo Marçal (PRTB) com uma cadeirada. O empresário vinha provocando o apresentador há semanas.

O incidente fez com que a TV Cultura, organizadora, interrompesse temporariamente o debate.

O candidato do PRTB citou uma denúncia de assédio sexual contra Datena e o questionou quando acabaria com a “palhaçada”, em uma referência sobre uma possível desistência do opositor a concorrer o cargo. Datena rebateu, chamando de “ofensas e calúnias” os ataques de Marçal, e chamando-o de “bandidinho”.

O empreendedor e webdesigner Vitor Leitte (vídeo acima), dono da franquia Maria Brasileira em Santo Antônio da Platina, Cornélio Procópio e Ourinhos (SP), aproveitou e usou um meme como ferramenta de marketing, brincando com o fato.

