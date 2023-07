Marketing da ‘Premier Produções’ confirma Evento em S. Antônio

Dia 25 deste mês em Santo Antônio da Platina

O diretor de Marketing da Premier Produções, Elton A. Bettini (fotos) visitou o Npdiario na tarde desta quinta-feira, dia seis, em Santo Antônio da Platina.

Ele anunciou que sua equipe ultima os detalhes do evento promocional que a conceituada empresa com 21 anos no mercado organiza.

A Premier Produções realizou uma pesquisa de opinião pública na cidade de Santo Antônio da Platina entre os dias 23/05 à 26/05, onde foram entrevistadas 750 pessoas, em forma de questionários distribuídos no comércio.

Destes 688 foram respondidos, 36 em branco e 21 não devolvidos, om média de 91,76% de participação.

O resultado dos Destaques de 2023 será tornado público no próximo dia 25 (uma terça-feira) a partir das 19h30m na Luz de Lua durante Jantar Dançante.