Médico diz que não disse o que disse e constrange petistas

Iniciativa esquisita causa desconforto em correligionários



O médico Cláudio Luiz (foto) , do PT, possivelmente na tentativa de bajular um deputado federal correligionário ou atendendo solicitação de invejosos, escreveu neste início de semana inverdades em rede social sobre o Npdiario.

1) Disse que estava “saindo” de um restaurante e de forma “informal” conversou com a reportagem.

Mentira.

Foi interpelado na mesa ao lado e, estava sentado. Inquirido sobre a possibilidade de ser pré-candidato também, além do já manifestado por outro filiado, respondeu positivamente. Convidado a levantar-se para fotos, aceitou, fez pose para várias imagens conforme publicadas abaixo.

2)Ele admitiu ser pré-candidato, que, como quaisquer pessoas politizadas sabem, só será ou, no caso, seria decidido concorrente a partir da convenção partidária. Talvez por inocência ou má fé, aparentou desconhecer ser normal neste período, inclusive com vários pretendentes, informações sobre as diversas legendas para a disputa das eleições de seis de outubro próximo.

3) No texto, transcrito abaixo, observa-se nitidamente que a matéria está correta. Portanto, o petista conseguiu apenas acirrar os ânimos internos, com uma certa soberba e pretenso desprendimento.

4) Os adultos educados costumam resolver eventuais divergências de interpretação dialogando e não exibindo postura arrogante e malcriada.

5) Os comentários na reportagem mostram simpatizantes felizes com a notícia.

Médico ADMITE Pré-candidatura à prefeito

Revelou que a decisão será anunciada no início de abril

O médico Cláudio Luiz (foto) é Especialista Clínico Geral em Santo Antônio da Platina. Na manhã deste sábado, dia dois, admitiu pela primeira vez que poderá ser pré-candidato a prefeito pelo PT (Partido dos Trabalhadores).

Ao Npdiario, afirmou que a decisão dos nomes para a majoritárias (incluindo o vice) deverá ser definida no máximo no mês que vem na cidade.

“Sou democrata, vamos escolher alguém de forma consensual”, declarou.

Veja a matéria: https://npdiario.com.br/politica/medico-admite-pre-candidatura-a-prefeito-em-sap/