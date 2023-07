Menor foge de abrigo, furta carro e vai para festa em Jacarezinho

Só que é descoberto e trazido para entidade de novo

Neste domingo (16) a Polícia Militar de Santo Antônio da Platina, pela manhã, descobriu que autor de furto de carro em Jacarezinho era um jovem de 16 anos.

A equipe recebeu informações de que o menor retornou ao Abrigo Casa Lar após dois dias e, quando indagado sobre o Ford/Ka, confessou que o furtou e se deslocou com ele até o Centro de Eventos de Jacarezinho, em que ocorria a Fetexas.

Ele então levou os policiais à Rua José Bonifácio, em frente da casa de carnes Platina, e indicou que lá havia escondido as chaves do carro, o qual foi posteriormente encontrado na mesma via.

No interior, tinha uma camiseta vermelha e dois cartões bancários desconhecidos. Com o rapaz também estava uma chave de motocicleta e celular com carregador. Ele não soube precisar a procedência dos objetos, que foram apreendidos.

Encaminhado, juntamente com a vítima, veículo e objetos à 38ª delegacia de Polícia Civil para providências cabíveis.