Nutri indica benefícios e malefícios do CHOCOLATE

Opções melhores com alto teor de cacau e baixo de açúcar



O chocolate, especialmente o amargo (acima de 65%), possui benefícios para a saúde devido aos seus antioxidantes, como os flavonoides, que podem ajudar a reduzir o risco de doenças cardíacas e melhorar a função cerebral, explica a nutricionista platinense Nayrana Chagas Vilas Boas (foto).



No entanto, o consumo excessivo pode levar a problemas de saúde, como ganho de peso, aumento do risco de diabetes, cáries dentárias e outros problemas de saúde por consumir açúcar em excesso.

“Portanto, é importante consumir chocolate com moderação e optar por opções com alto teor de cacau e baixo teor de açúcar”, assinala.

A quantidade de chocolate recomendada pode variar dependendo do indivíduo e de seus objetivos de saúde. Em geral, consumir de 20 à 30 gramas de chocolate mais amargo e de alta qualidade por dia, pode fornecer benefícios antioxidantes mas sem exceder o consumo de calorias e açúcares.

No entanto, é importante consultar um profissional de saúde para determinar a quantidade ideal com base em sua dieta e necessidades específicas.

Ela afirma que “Aqui no consultório eu sempre encontro uma estratégia para incluir o chocolate no cardápio das pacientes (quando elas gostam muito). Incorporar o chocolate de forma equilibrada na dieta pode ajudar a tornar o plano alimentar mais sustentável e agradável, incentivando o cumprimento das metas nutricionais a longo prazo. Mas é importante lembrar sobre a importância do consumo moderado e de optar por opções de chocolate com alto teor de cacau e baixo teor de açúcar para maximizar os benefícios à saúde.”.

Celu lar/WhatApp: (43) 99912-5917

Nayrana Chagas Vilas Boas trabalha em Santo Antônio da Platina de segunda a sexta-feira.

Instagram: nayranachagas

Atendimento com hora marcada, pelo número acima.