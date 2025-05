Operação conjunta prende 2 elementos

No Jardim Altvater (Sindicato)

Foi deflagrada operação conjunta das Polícias Civil e Militar para cumprimento de mandados de busca domiciliar em residências alvos de denúncia de tráfico de drogas no bairro Jardim Altvater (Sindicato).

No local, os policiais apreenderam 18 g de crack divididas em porções para venda, 11g de maconha, balança de precisão e R$ 214,00.

Foi preso em flagrante um homem de 40 anos pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e favorecimento pessoal. Também apreendidos um adolescente de 15 anos e outro de 17 anos.

Além disso, foi capturado no local um homem de 33 anos, que era foragido e condenado a pena de 04 anos de reclusão pelo crime de roubo.

Os mandados foram representados pelos delegados, após investigação das denúncias por agentes da delegacia, com concordância do Ministério Público e autorização do juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina.