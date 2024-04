Palio e moto batem, um vai preso e outro ao PS de S. ANTÔNIO

No início da noite de sábado em Santo Antônio da Platina

Às 18h50m deste sábado, dia 27, houve colisão transversal no KM 340 da PR-092, em Santo Antônio da Platina no trecho do entroncamento da BR-153 à Barra do Jacaré.

O condutor (57 anos) de um Fiat Palio (placas de Santo Antonio da Platina) realizava uma manobra para entrar à esquerda, tendo como base o sentido de tráfego dos veículos quando bateu numa Honda CG 150 (placa de SAP).

Realizado teste de etilômetro obtido como resultado 0,51 mg/l, sendo preso em flagrante.

O motociclista de 43 anos, com ferimentos, não se submeteu ao bafômetro devido os ferimentos, foi encaminhado para o Pronto Socorro local.

O passageiro (28 anos), machucado, levado ao PS platinense.

A pista é reta e em nível.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de SAP atendeu a ocorrência.