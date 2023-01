Partido expulsa os envolvidos nos atos

Confira nota oficial da legenda estadual

O Cidadania23 do Paraná rechaça todos os atos terroristas e manifestações antidemocráticas ocorridos em Brasília no último dia 8 de janeiro, como já vinha fazendo desde o ano passado com relação as ações golpistas que visavam desacreditar o resultado das eleições de 2022.

Desta forma, após receber a informação de que dois dos seus filiados foram presos participando destes crimes – Daniel Luciano Bressan e Vicente Cavalini Filho, dos municípios de Jussara e Doutor Camargo – a Comissão Executiva Estadual do partido, com o parecer favorável do Conselho de Ética, decidiu pela expulsão IMEDIATA de ambos. Eles contrariaram não apenas o Estatuto e o Código de Ética da legenda, mas as leis e a Constituição do nosso País.

Destacamos também que os diretórios do Cidadania nos municípios de cada um dos envolvidos foram dissolvidos ainda em 2022.

Os atos graves e inaceitáveis cometidos por Daniel e Vicente devem ser punidos com o rigor da lei. Nós, do Cidadania23, jamais vamos aceitar qualquer manifestação que atente contra o Estado Democrático de Direito e estaremos sempre na defesa das instituições democráticas e dos Poderes da República.

Rubens Bueno

Presidente do Cidadania23 do Paraná

Douglas Fabrício

Secretário Geral do Cidadania23 do Paraná