Pesquisa coloca hoje Karina Peté na frente na eleição em IBAITI

Candidata do PSD dispara nesta reta final

Exclusivo: Pesquisa divulgada nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Sonda mostra a candidata do PSD, Karina Peté liderando a disputa para a prefeitura de Ibaiti. Segundo os números, apoiada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, ela tem 43,30% das intenções de voto, ante 36,40% do ex-prefeito Roberto Regazzo (PP) e 9,20% da candidata do PV, Professora Telma.

Dos 350 entrevistados, 5,30% responderam que votarão em branco ou anularão o voto, enquanto 7,60% se mostraram indecisos.

Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número PR-07391/2024, a pesquisa ouviu, presencialmente, 350 pessoas, no último dia 24 de setembro. O levantamento tem margem de erro de 5,2 pontos percentuais para mais ou para menos e grau de confiança de 95%. A pesquisa foi contratada por Deyvitt Augusto Leal.

Essa é a segunda pesquisa de intenções de voto registrada em Ibaiti com o resultado divulgado. Na terça-feira, foi divulgada uma pesquisa realizada pela Equação Marketing (PR – 0487/2024) em que Regazzo aparecia um pouco na frente. As 320 entrevistas desta pesquisa, no entanto, foram realizadas no dia 03 de setembro, um dia antes de Regazzo ser condenado a dois anos de prisão pela Justiça Federal do Paraná.

A sentença foi por falsificação de documento público, após um de seus funcionários ter apresentado à Polícia Rodoviária Federal um Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo falsificado de um caminhão de propriedade de Regazzo que estava judicialmente bloqueado (Ação Penal nº 5000531-73.2020.4.04.7009/PR da 1ª Vara Federal de Ponta Grossa).