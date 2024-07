Pierin construiu vida digna de reconhecer, diz dep. Romanelli

Cidadão Benemérito do Paraná

O empresário Ivo Pierin Júnior recebeu nesta semana o título de Cidadão Benemérito do Paraná. A homenagem prestada pela Assembleia Legislativa foi proposta pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (PSD) e Soldado Adriano José (PP). “Ivo Pierin Júnior construiu uma vida digna deste reconhecimento”, afirmou Romanelli na solenidade de entrega da honraria.

O deputado salientou a história empresarial de Pierin, que é um dos controladores da Podium Alimentos, localizada em Tamboara, no Noroeste do Estado. A indústria é uma das mais inovadoras no processamento de mandioca do Brasil e seus produtos abastecem o mercado interno e também países da Europa e América Latina.

“Além do cuidado com a sua empresa, o Ivo cuida dos outros”, ressaltou Romanelli ao lembrar do envolvimento do homenageado com o associativismo e de sua atuação em entidades de representação da indústria, comércio e agricultura. “Sempre esteve presente nas discussões de soluções para o desenvolvimento do Estado e sobre a melhoria das condições de vida dos paranaenses”, disse.

Romanelli também salientou a participação de Pierin nos movimentos da Socipar (Sociedade Civil do Paraná) em defesa do Noroeste, citando como exemplo a luta regional pela duplicação da BR-376, entre Paranavaí e Nova Londrina, e a construção da nova ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul, ligando o Porto São José e Taquarussu. “Faz tempo que temos uma relação próxima. Sobre os antigos pedágios, defendemos os usuários e combatemos os abusos”, observou o deputado.

De acordo com o deputado, o título de Cidadão Benemérito reconhece o espírito público e a atuação cidadã que marca a trajetória de Pierin. “Ele tem uma frase que por si o identifica. Ele diz que quando nos importamos com a comunidade, todos ganhamos. Absolutamente verdadeira, a frase sintetiza a trajetória de um empresário de sucesso, sempre envolvido com as causas sociais, com o bem-estar das pessoas e com o progresso do Estado”, afirmou Romanelli.

Presenças – A cerimônia em homenagem ao empresário teve a participação de autoridades, lideranças, familiares e amigos, entre eles, o ex-ministro da Saúde, Luiz Carlos Borges da Silveira, o ex-governador Orlando Pessuti; o presidente da Federação das Indústrias do Paraná , Edson Vasconcelos; o prefeito de Terra Rica, Júlio Leite, que preside a Associação dos Municípios do Noroeste Paranaense; o ex-deputado Paulo Furiati; o deputado Ricardo Arruda (PL); e Ágide Eduardo Meneguette, Livaldo Gemin, Francisco Nascimento e Paulo Buso, representando a Federação da Agricultura do Paraná.