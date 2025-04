PM reforça ações contra violência

Encontro ocorreu no escritório da Dra. Bruna Lemes Fogaça Camargo, em SAP

A equipe da Patrulha Maria da Penha do 2º Batalhão de Polícia Militar participou de uma recente reunião com membros da Rede de Enfrentamento ao Combate à Violência Doméstica. O encontro ocorreu no escritório de Bruna Lemes Fogaça Camargo, Presidente da Comissão das Mulheres Advogadas da OAB – Subseção de Santo Antônio da Platina.

Também estiveram presentes o Comandante da Companhia PM de Santo Antônio da Platina, Capitão Dudson, André Benedito Graciano Parrotta, professor da Faculdade do Norte Pioneiro (FANORPI) e membro do Conselho Municipal de Segurança (CONSEG), e a Rosana Maria Nunes Contini, também integrante do CONSEG. Durante a reunião, foi apresentado o trabalho realizado pela Patrulha Maria da Penha, incluindo visitas comunitárias e fiscalizações de medidas protetivas.

Além disso, foi discutida a importância de um fluxograma municipal para encaminhamentos aos órgãos responsáveis, visando garantir que as mulheres em situação de violência possam retornar a uma vida com dignidade e autonomia pessoal, profissional, psicológica, emocional, sexual e física.

A Patrulha Maria da Penha é uma iniciativa da Polícia Militar do Paraná que integra o Programa Mulher Segura do Governo do Estado do Paraná, abrangendo os 399 municípios do Estado. Composta por policiais capacitados, a Patrulha realiza visitas preventivas e fiscalizações de medidas protetivas de urgência, além de promover ações educativas e preventivas. O programa busca combater a violência doméstica e familiar, oferecendo acolhimento e segurança às mulheres em situação de vulnerabilidade.

Essas ações reafirmam o compromisso da Polícia Militar do Paraná em promover a segurança e o bem-estar da comunidade, garantindo que todas as mulheres tenham acesso a uma vida digna e livre de violência.

O Programa Mulher Segura é uma iniciativa da Secretaria de Segurança Pública do Paraná, que tem como objetivo fortalecer o combate à violência doméstica e ao feminicídio em todo o estado. Ele atua em diversas frentes, como:

• Prevenção: Realização de palestras sobre empoderamento feminino, direitos das mulheres, primeiros socorros e defesa pessoal. Essas ações são voltadas tanto para servidoras públicas quanto para a comunidade em geral.

• Atendimento especializado: Instalação de espaços humanizados em delegacias para acolher mulheres vítimas de violência doméstica.

• Capacitação: Formação de agentes públicos para atender ocorrências relacionadas à violência doméstica e familiar.

• Monitoramento: Acompanhamento simultâneo de agressores e vítimas, garantindo maior segurança às mulheres em situação de vulnerabilidade.

• Parcerias: Integração com órgãos públicos e privados para ampliar a rede de proteção e conscientização.

Desde sua implantação, o programa tem promovido ações educativas e preventivas, além de reduzir os casos de feminicídio em cidades onde foi implementado. É uma iniciativa que reafirma o compromisso do Paraná em garantir dignidade e segurança às mulheres.