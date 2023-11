Polícia Civil PRENDE feminicida platinense

Ele tinha alegado ter agido em legítima defesa

Na manhã desta quarta-feira, policiais civis deram cumprimento a mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de um homem de 22 anos apontado como autor de feminicídio ocorrido no último sábado (18), na Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina.

O pedido de prisão foi representado pelo delegado, com concordância do Ministério Público e decretado pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Santo Antônio da Platina.

Ele (foto abaixo) foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá e está à disposição da Justiça.

O delegado Rafael Guimarães (foto) concluiu o inquérito na segunda-feira, dia 20, sobre a morte de Carolina Regina do Nascimento (fotos), de 25 anos, assassinada pelo cunhado com uma facada nas costas defronte da casa onde morava com o marido na Rua 2, Vila Coelho, em Santo Antônio da Platina.

Após discussão, luta corporal e o crime, o jovem de 22 anos fugiu do local. De acordo com os depoimentos do viúvo e familiares da vítima, a briga começou momentos antes porque o elemento teria sido ríspido com sua enteada, uma menina três anos, quando a tia dela (Carolina) interveio e foi ofendida com xingamentos pelo agressor.

Em seguida os ânimos se exaltaram e o marido da vítima entrou em luta corporal com o concunhado. A situação parecia ter se acalmado, quando o agora assassino entrou na casa e se apoderou de uma faca de cortar carne e deu um violento golpe, que quebrou a costela da vítima e perfurou o pulmão e coração, causando intensa hemorragia aguda e morte.

O corpo de Carolina foi velado na Igreja Comunidade Visão em Cristo no Conjunto Junior Afonso e enterrado no domingo, dia 19, no Cemitério São João Batista.

De acordo com detalhes da Polícia Militar, a jovem foi encontrada caída no chão, ensanguentada. O Corpo de Bombeiros prestou os primeiros atendimentos e a encaminhou ao Pronto-Socorro Municipal, porém não resistiu e perdeu a vida às 12h10m.

Na ocasião, o Npdiario antecipou que a motivação poderia ser caracterizada como feminicídio, quando a vítima é mulher e o crime cometido com envolvimento de violência doméstica ou discriminação contra a condição do gênero.

O rapaz se apresentou espontaneamente na delegacia na segunda, acompanhado de advogado, alegando que agiu em legítima defesa, pois, pelo seu relato, após os xingamentos passou a ser agredido pela vítima e seu marido.

Também disse que foram os dois quem levaram a faca para a briga. E ela teria sido derrubada no chão e “num momento de raiva” pegou a arma branca e tentou atingir o concunhado com um golpe, porém acabou acertando a cunhada.

Na ocasião, foi liberado, mas agora está encarcerado.

O inquérito foi encerrado e ele indiciado pelo crime de homicídio qualificado (recurso que impossibilita defesa da vítima e considerado feminicídio).