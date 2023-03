Polícia Civil recupera caminhão levado em “Golpe do Primo”

Elemento enganou vendedor e comprador ao mesmo tempo

Na tarde desta segunda-feira (27) a equipe da Polícia Civil da Delegacia de Santo Antônio da Platina, com apoio de policiais militares de Ibirarema/SP, cumpriram mandado de busca domiciliar e recuperou um caminhão que fora o objeto de um golpe aplicado em uma vítima platinense e outra ibiraremense.

O veículo é avaliado em R$ 147 mil e estava escondido numa residência do município paulista de 8.800 habitantes.

O delegado Rafael Guimarães, de Santo Antônio da Platina, representou pela busca e apreensão, que teve concordância do Ministério Público e foi autorizada pelo juízo da Vara Criminal do município.

O delegado platinense aproveita a ocorrência para alertar a população para que não sejam vítimas do conhecido “Golpe do Primo”. Nessa enganação, o criminoso faz uma intermediação não autorizada de um produto para enganar o verdadeiro vendedor e o comprador.

O golpista procura num site ou aplicativo um anúncio verdadeiro, por exemplo: um carro. Em seguida entra em contato com o vendedor fingindo interesse pelo produto. Nesse momento, aproveita para fazer perguntas para tornar o golpe ainda mais verdadeiro. Depois, cria um falso anúncio com as mesmas características do veículo anunciado, inclusive com a mesma foto, porém com preço bem mais baixo e atrativo.

Querendo pagar menos, surge a vítima compradora e entra em contato com o anúncio falso e fala com o golpista.

Em seguida o bandido arranja o encontro entre o verdadeiro vendedor e o comprador para que ele veja o veículo pessoalmente. Para que ninguém toque no assunto do preço, o criminoso cria a seguinte estratégia: para o vendedor, ele diz que quem vai ver o produto é uma pessoa que está lhe devendo dinheiro; já para o vendedor, ele diz que quem vai junto na intermediação é um parente próximo, como um primo.

Com essa desculpa, pede que nenhuma das partes fale sobre o valor do objeto que está sendo vendido. Fechado o negócio, o comprador transfere o dinheiro para conta do falso vendedor que some após o pagamento, deixando como vítimas o verdadeiro vendedor e comprador, e quando ambos percebem o golpe, já é tarde demais.

O delegado dá as seguintes dicas para negócios pela internet:

1º Desconfie de ofertas muito boas e preços abaixo do mercado;

2º Não negocie com intermediários ;

3º Somente faça transferência bancária para conta que esteja no nome do proprietário do veículo;

4º Desconfie de negociação que mencione dívidas de outra pessoa, ação judicial, rescisão trabalhista;

5º Pesquise bem anúncios de veículos na internet para constatar se não foi clonado de outro vendedor.