Polícia Civl ALERTA Santo Antônio sobre GOLPES bancários (assista Delegado)

Pedem senhas, pagamentos e acesso ao aplicativo

Foram registradas algumas ocorrências nesta sexta-feira, dia 19, de vítimas relatando que receberam ligação no celular de banco informando sobre movimentações suspeitas e pedindo repasse de senhas, pagamentos e acesso ao aplicativo.

Os golpistas estão utilizando programas para falsear a origem da chamada e fazer com que apareça na tela do celular o mesmo número oficial do banco, o que facilita a consumação do golpe.

A equipe da delegacia orienta a todos que não forneçam senhas e nem repassem dinheiro ou dados por telefone. Sempre desconfie e na dúvida vá pessoalmente ao banco para verificar a situação.