NO NORTE PIONEIRO prejuízos em JOGOS online causam mortes

Última vítima foi moça de 25 anos

O corpo de Luana Campos Carneiro (fotos) após ser cuidado pela Funerária Bom Jesus , f oi sepultado no último dia 30 no Cemitério Municipal de Figueira. Tinha 25 anos, estudou na Feati (Faculdade de Ibaiti), era da Igreja Metodista Wesleyana, deixou familiares e o marido. Somente nesta terça-feira, dia três, a reportagem conseguiu confirmar as informações. Ela teria se endividado em cerca de 150 mil reais na plataforma Tigrinho de jogos online. Desesperada, tomou

chumbinho, substância que contém aldicarb e outros inseticidas. O chumbinho não tem cheiro, nem sabor e, por isso, é frequentemente usado como veneno para matar ratos. Embora ele possa ser comprado de forma ilegal, seu uso é proibido no Brasil e em outros países, porque não é seguro como raticida e tem grandes possibilidades de envenenar pessoas.