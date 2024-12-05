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NO NORTE PIONEIRO prejuízos em JOGOS online causam mortes

Respostas de 2

  1. Em muitas vezes e preciso entender a preocupação do presidente da República que trabalha contra o x no Brasil devido a criação destas plataformas e outras q lavam o dinheiro sujo que dependentes já viciados atenta contra a própria vida ao ter prejuízos de grande valor sou contra qualquer tipo de jogatina ou jogos de asar Deus e maior e sou a favor da vida uma vês que me parece que as pessoas c desapegam aos familiares para práticas de atitudes que não corresponde a um bem maior ou por vergonha ou algo errado que prática ou praticou com a vergonha de c espor muitas vezes a solução está com diálogos com pessoas da família que não praticam e nem tem muito contato com pessoas tóxicas na qual convive e importante também já ressaltando c afastar destes costumes para que tiremos a venda dos olhos e enchergaamos o serto ou o q e errado para que não tainhas nossos entes queridos no qual mais amamos para que vivamos em paz e desapego ao que noa presta muitas das vezes temos que fazer escolhas acredita no certo e duvidar do errado e deiachar de lado o orgulho para garantir mais proteção aos nossos valores fica a dica e meu comentário sobre o que eu acho ou deicha de achar sobre isto …..obrigado forte abraços Deus de ala esteja com todos

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  2. ESSE JOGO TIGRINHO. DEVERIA SER IMPEDIDO NO FACE BOOK . DEVERI TER UM MEIO PARA NAO SER PUBLICADO E TEM MUITO INCENTIVO. ENTRE OS MEMBLOS DO FACE. RESTA CADA UM USAR SUA INTELIGENCIA NAO SE ENVOLVER.

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