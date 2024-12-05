NO NORTE PIONEIRO prejuízos em JOGOS online causam mortes

Última vítima foi moça de 25 anos
Nota da Redação: O npdiario tem sido pressionado, sempre que acontecem suicídios, a dar mais detalhes da tragédia. Como sempre ocorre, a reportagem prefere explicar as razões pelas quais evita dar publicidade a esses atos extremos, a não ser em casos especiais(como este). Embora já tenhamos publicados alguns casos muito especiais, na maioria optamos por evitar.
O motivo principal é que matérias com minúcias sobre o suicídio causam mais suicídios.
No meio jornalístico, constata-se que tudo o que é veiculado tem um fortíssimo impacto sobre a população. A mensagem transmitida é extremamente assimilada pelos espectadores, que têm a opinião moldada a partir disso – que desejando ou não, acabam absorvendo a opinião do transmissor (no caso, o jornalista).
Mas, já os suicídios são casos à parte, diferenciados. Existe um certo tipo de convenção profissional extra-oficial (quase como um código que ninguém fala sobre mas que todos os profissionais sabem que existe) que determina: suicídios não devem ser noticiados.
Veja também: https://npdiario.com.br/imprensa/platinense-de-40-anos-se-mata-npdiario-explica-porque-nao-publica-suicidio/
Respostas de 2
Em muitas vezes e preciso entender a preocupação do presidente da República que trabalha contra o x no Brasil devido a criação destas plataformas e outras q lavam o dinheiro sujo que dependentes já viciados atenta contra a própria vida ao ter prejuízos de grande valor sou contra qualquer tipo de jogatina ou jogos de asar Deus e maior e sou a favor da vida uma vês que me parece que as pessoas c desapegam aos familiares para práticas de atitudes que não corresponde a um bem maior ou por vergonha ou algo errado que prática ou praticou com a vergonha de c espor muitas vezes a solução está com diálogos com pessoas da família que não praticam e nem tem muito contato com pessoas tóxicas na qual convive e importante também já ressaltando c afastar destes costumes para que tiremos a venda dos olhos e enchergaamos o serto ou o q e errado para que não tainhas nossos entes queridos no qual mais amamos para que vivamos em paz e desapego ao que noa presta muitas das vezes temos que fazer escolhas acredita no certo e duvidar do errado e deiachar de lado o orgulho para garantir mais proteção aos nossos valores fica a dica e meu comentário sobre o que eu acho ou deicha de achar sobre isto …..obrigado forte abraços Deus de ala esteja com todos
ESSE JOGO TIGRINHO. DEVERIA SER IMPEDIDO NO FACE BOOK . DEVERI TER UM MEIO PARA NAO SER PUBLICADO E TEM MUITO INCENTIVO. ENTRE OS MEMBLOS DO FACE. RESTA CADA UM USAR SUA INTELIGENCIA NAO SE ENVOLVER.