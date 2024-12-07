BANDIDO foragido é atingido por disparos

Operação Conjunta em Santo Antônio da Platina

Na tarde de quinta-feira (05), foi deflagrada operação conjunta das Polícias Civil e Militar para cumprimento de mandado de busca domiciliar em residência no bairro Roberto Rennó, alvo de denúncias de abrigar foragido da Justiça.

Civis deram voz de abordagem a um marginal de 29 anos, que estava saindo da residência numa moto, não acatou a ordem e acelerou para cima dos policiais, bem como tentou sacar um revólver. Em vista disso, um dos agentes efetuou dois disparos na perna do homem, que foi atingido e caiu. Com isso, danificou dois celulares que estavam em seu poder.

Em seguida, foi imobilizado e algemado, sendo acionado o SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para prestar socorro.

A arma de fogo foi apreendida, sendo um revólver calibre . 38 carregado com 05 munições. Em seguida, realizada busca domiciliar e apreendida uma balança de precisão e uma bucha de maconha na residência.

O preso recebeu alta hospitalar e foi preso em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, resistência e tráfico de drogas, sendo encaminhado à Cadeia Pública de Andirá.