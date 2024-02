Preso ladrão de igreja de Ribeirão do Pinhal

Receptador também acabou encarcerado

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal, após tomar conhecimento de um crime de furto, ocorrido na Igreja Matriz do Município na madrugada do dia 05 (segunda-feira), realizou diligências de campo.

Elas possibilitaram a localização de um dos responsáveis pelo furto e também o receptador do objeto levado, um homem de 56 anos, o qual foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (06).

O ladrão da igreja, um rapaz de 26 anos, já bastante conhecido no meio policial pela prática de crimes contra o patrimônio, confessou, além de ter indicado o segundo conduzido, para quem teria vendido o objeto subtraído.

Embora não estivesse mais em situação de flagrante, o furtador também foi preso, pois tinha contra si mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca Local.

O objeto foi recuperado e devidamente devolvido ao representante da Igreja Católica, na manhã desta quarta-feira (07).