Preso por agredir Esposa Grávida

O homem de 28 anos bateu na mulher de 22

Após informações repassadas pelo plantão da 4ª Cia no final da noite desta quarta-feira, dia primeiro, relatando que uma mulher estava sendo agredida por um homem na rua Coronel Capucho, próximo ao Colégio Arco-íris, equipe deslocou-se ao local e não havia nada.

Posteriormente, já na madrugada desta quinta, dia dois, a notícia era de que a mulher que sofreu agressões estava no Pronto Socorro.

Os PMs conversaram então com a moça de 22 anos, no atendimento médico, e ela disse estar grávida e teve um desentendimento com seu amásio. Sofreu agressões, com socos, resultando em um corte no supercílio esquerdo e escoriações nos braços.

Dada voz de prisão ao elemento – que também se encontrava no PS- sendo algemado, para resguardar sua integridade física, pois se encontrava alterado.

Em seguida, o homem de 28 anos foi encarcerado.