É preso por ameaça e embriaguez no bairro C.T.G. em Carlópolis

Estava com carabina dizendo que iria bater na mulher

A Polícia Militar de Carlópolis neste sábado, , dia dois, na Rua das Indústrias, bairro CTG, prendeu homem.

Em diligências sobre uma situação de violência doméstica, na qual um indivíduo estava ameaçando a esposa com uma espingarda, conseguiram abordá-lo logo na sequência, sendo encontrada a arma (carabina calibre 22) no banco traseiro do carro que estava conduzindo.

Constatado que estava embriagado, sendo realizado o teste do etilômetro que resultou positivo para crime de embriaguez ao volante.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para Delegacia de Polícia Civil de Carlópolis.