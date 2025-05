Presos dois IRMÃOS pelo “Golpe do Amor”

Suspeitos de aplicarem “golpe do amor”

Na manhã desta quinta-feira (06), a equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina, composta pelos delegados e agentes, deram cumprimento a dois mandados de prisão temporária expedidos pela Vara Criminal de Barretos/SP em desfavor de dois irmãos, um homem de 31 anos e uma mulher de 34 anos.

A investigação, realizada pela Polícia Civil de Barretos/SP, identificou que o homem morador de Santo Antônio da Platina criou um perfil falso no Facebook e atraiu uma vítima residente daquela cidade paulista. Inicialmente manipulando um relacionamento à distância com troca de fotos íntimas, depois passou a extorquir para não divulgar as imagens em rede social, recebendo valores depositados na conta da irmã.

Em razão disso os mandados de prisão foram expedidos e cumpridos pela equipe local, sendo os irmãos interrogados. O homem confessou em parte a prática do delito e disse que a irmã não tinha ciência do golpe, a qual também alegou inocência.

O indivíduo já foi preso e condenado anteriormente por ter praticado o mesmo crime em 2019 e 2022 em Santo Antônio da Platina, inclusive sendo condenado pela Justiça nos dois casos investigados pela Delegacia da cidade.

Eles receberam voz de prisão. O homem encaminhado à Cadeia de Andirá, enquanto a mulher, levada à Cadeia feminina de Santo Antônio da Platina.

O “golpe do amor” ou “estelionato sentimental” consiste no uso de perfil falso em rede social, com fotos de outras pessoas, para atrair vítimas e envolvê-las emocionalmente em suposto relacionamento à distância, com troca de fotos íntimas e em seguida o golpista passa a extorquir a vítima ameaçando divulgar as fotos.