Presos 2 por tráfico de drogas em Cambará

Ajuda da Equipe de Operação com Cães

A Polícia Militar de Cambará prendeu dois rapazes. Realizava patrulhamento pela cidade, com a Equipe de Operação com Cães, quando viu uma Honda/Biz, com condutor e passageiro suspeitos.

Os PMs deram sinais de abordagem, com sirene e girolex, que não foram obedecidos, pois os elementos fugiram. Durante a fuga, foi visto que arremessaram uma sacola ao lado da pista, Rodovia BR-369. Após, foram detidos pela equipe, que os alcançou.

Ao fazer buscas como cão Loki, os policiais conseguiram localizar a sacola, dentro da qual continham 3 porções grandes de crack, que fracionadas renderiam aproximadamente mil pedras, avaliadas em valor em torno de 10 mil reais.

Os dois homens (25 e 31 anos) receberam voz de prisão e foram encaminhados para Delegacia de Polícia de Cambará.