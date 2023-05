Recolhida moto à 4ª Companhia da PM

Neste fim de semana em Santo Antônio da Platina

A Rádio Patrulha em diligências no Jardim Eldorado flagrou a Honda/CG 125 Fan KS trafegando em sentido contrário da viatura com retrovisores em desacordo com as normas de trânsito e o escapamento em descarga livre produzindo alto ruído. Foi na rua Herculano Rocha Junior, em Santo Antônio da Platina neste fim de semana.

Equipe então realizou a abordagem, sendo apreendida a motocicleta ao pátio da 4ª Companhia da PM.

Salienta-se ainda que terem sido feitas as notificações pertinentes.