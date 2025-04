ROMANELLI critica a adversária de Eduardo Pimentel em Curitiba

Afirma que ela espalha fake news

O deputado Luiz Cláudio Romanelli (foto), do PSD, fez nesta terça-feira, 15, uma defesa veemente da eleição de Eduardo Pimentel (foto), do PSD, como prefeito de Curitiba. Falando da tribuna da Assembleia Legislativa, afirmou que a candidata adversária Cristina Graeml (foto), do PMB. empurra o debate sobre o futuro da capital para o chão, espalhando desinformação e Fake News.

“Ao longo dos anos, o Eduardo Pimentel se qualificou para governar Curitiba. Ele honra nosso partido ao apresentar propostas e soluções para a cidade, assim como fez o prefeito Rafael Greca”, ressaltou Romanelli. “A adversária fala como se Curitiba não fosse diferenciada das demais capitais, uma cidade reconhecida internacionalmente. Essa é uma postura de quem quer trazer o debate para o chão”.

O parlamentar alertou para uma proposta apresentada da candidata do PMB, de mudar cobrança da tarifa do sistema de ônibus da capital, adotando valores diferenciados. “Ela quer criar o Ônibus-Uber e cobrar do trabalhador pela distância percorrida. Ou seja, quanto mais longe, maior o preço da passagem”, observou. “Isso é um exemplo de quem não conhece minimamente o sistema de transporte de Curitiba, que há 40 anos tem tarifa única. Uma ignorância”.

Desconstrução – Outras ideias criticadas pelo deputado tratam da integração do transporte coletivo entre as cidades da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) e dos radares de controle de velocidade em Curitiba. “Quem reclama de radar é porque não respeita os limites de velocidade. Quantos não são vítimas pelo desrespeito à legislação de trânsito?” questionou ele, que é presidente da Comissão de Orçamento da Alep.

Na avaliação do deputado, a candidata ataca Eduardo Pimentel e a gestão de Curitiba com num discurso de desconstrução porque não tem propostas factíveis. “Ela quer causar nas redes sociais, com uma fala radicalizada, dirigida para a sua bolha. Mas Curitiba tem inteligência real”, apontou Romanelli, acrescentando que o plano de governo apresentado pela adversária foi elaborado pela Inteligência Artificial (IA).

Romanelli também salientou a desinformação espalhada a respeito do combate à Covid na Capital. “O trabalho da prefeitura na pandemia foi exemplar. Curitiba registrou um número de óbitos muito menor que a média do Brasil. Aqui não tinha nenhuma Doutora Cloroquina dirigindo a saúde. Em Curitiba, prevaleceu a ciência”, afirmou o deputado. “Por isso, eu vejo que o debate neste segundo turno está sendo nivelado por baixo”.

Solidariedade – Em outra parte da manifestação, Romanelli disse que o PSD, partido do qual é líder na Assembleia Legislativa, se solidariza com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, que também foi atacado pela candidata do PMB. “Nosso governador começou a trabalhar muito jovem e isso foi desmerecido pela candidata adversária. Nossa total solidariedade ao governador”, disse.