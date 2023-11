Rapaz sobe e corre por telhados mas cai em SAP (ASSISTAM)

Jovem de 25 anos estava transtornado

Exclusivo: Uma cena inusitada atraiu e surpreendeu vários curiosos na manhã desta quarta-feira, dia 15, no centro de Santo Antônio da Platina.

Um rapaz de 25 anos invadiu residências e pulou em telhados na rua 19 de Dezembro e na sequência rua 7 de Setembr0 (vídeo e foto), onde chegou a ser chamado jocosamente de Homem Aranha.

Exatamente às 9h05m, ele acabou caindo.

Moradores contaram que agia rapidamente e sem noção de nada.

A Polícia Militar chegou ao local e também acionou o SAMU(Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). A suspeita é que estava drogado.

Foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal, mas não fraturou nenhuma parte do corpo. Foi liberado no final da tarde, com ferimentos médios.