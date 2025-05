Traficante tinha 6 quilos de maconha perto de ESCOLA

Numa residência da Vila Claro

Na manhã desta segunda-feira (10), policiais civis e militares diligenciaram em busca de foragido para apurar denúncias de tráficos de drogas numa residência na Vila Claro, em Santo Antônio da Platina, na esquina onde fica uma escola municipal.

Alguns pais ficaram incomodados com a movimentação de usuários em local tão próximo do estabelecimento de ensino, e denunciaram aos policiais.

Agentes abordaram um suspeito de 31 anos, conhecido no meio por envolvimento com o tráfico de drogas, o qual quebrou seu aparelho celular e tentou dispensar entorpecentes. Em buscas pela casa foram apreendidos diversos tabletes e porções de maconha, totalizando seis quilos e 738 gramas, balança de precisão, três celulares quebrados e prato com resquício de crack.

O elemento recebeu no local voz de prisão em flagrante e foi encaminhado à Cadeia Pública de Andirá.