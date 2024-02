Três cidades do Norte Pioneiro aderem à campanha do assédio no Carnaval

Lançada pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa “Se toca, assédio não é folia” incentiva e orienta a população



A campanha do Governo do Estado que incentiva a denúncia de casos de assédio durante as festas de Carnaval teve a adesão de 41 municípios. De 10 a 14 de fevereiro, as prefeituras distribuiram materiais com tom educativo, além de fazer a divulgação virtual orientando os foliões com os canais para denúncias.

Com o mote “Se toca, assédio não é folia”, as peças produzidas pela Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi) incentivam as pessoas a denunciarem sempre que sofrerem ou presenciarem qualquer ato de assédio, verbal ou físico, constrangimento ou toque sem consentimento. A veiculação acontecerá por meio de cartazes, adesivos e leques, além de material para as redes sociais.

Um dos municípios participantes da campanha é Campo Largo. A cidade da Região Metropolitana de Curitiba (RMC) realizou uma ação de conscientização nesta quinta-feira (8) com uma blitz educativa para colagem de adesivos nos carros em uma das principais avenidas da cidade. A ação foi acompanhada pela secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Leandre Dal Ponte, e pelo prefeito Mauricio Rivabem, além de representantes do Conselho Municipal da Mulher.

“É fundamental que os municípios participem efetivamente da campanha e promovam ações em suas regiões para a divulgação do material e sensibilização da população nessa iniciativa tão importante do Governo do Estado”, disse Leandre. “O combate ao assédio é um tema que interessa a todos. É por isso que a Semipi buscou uma parceria com os municípios para levar a campanha a todas as regiões do Estado durante os dias de folia”.

“Essa parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado faz com que possamos levar conscientização às pessoas para saberem que não é não”, disse o prefeito.

As peças da campanha reforçam os telefones de contato: 180 (Central de Atendimento à Mulher), 181 (Disque-Denúncia) ou 190 (Polícia Militar).

CRIANÇAS E ADOLESCENTES – Em uma outra frente, o Governo do Paraná, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e Família (Sedef), alerta pais e responsáveis sobre a importância de redobrar os cuidados com crianças e adolescentes no período de Carnaval.

Dados do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania mostram que neste período os registros de crimes de violações de direitos em áreas como abusos e trabalho infantil registram alta de até 20%. A denúncia pode ser feita por meio de ligação, pelo Disque 181 e ainda pelo site www.181.pr.gov.br.