Um mês dedicado à prevenção e combate a incêndios no Paraná

Lei Agosto Cinza

No Paraná, o deputado estadual Cobra Repórter (PSD), tem se destacado por sua atuação na busca por soluções para minimizar os riscos de incêndios e aumentar a conscientização sobre essa questão. Ele é o autor da lei conhecida como “Agosto Cinza”, que foi sancionada em abril de 2022 pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior.

A lei 21.013 tem um propósito fundamental: promover um mês dedicado inteiramente à reflexão e à promoção de eventos voltados à prevenção e ao combate a incêndios. O nome “Agosto Cinza” foi escolhido de forma simbólica, ressaltando a cor característica da fumaça e das chamas que tanto marcam essas situações de emergência.

Os registros do Corpo de Bombeiros revelam um dado alarmante: o terceiro trimestre do ano é o período em que mais se concentram os incêndios no Paraná. Mais da metade das situações de incêndio ambiental ocorrem nos meses de julho, agosto e setembro.

O deputado Cobra Repórter destaca que o Agosto Cinza surgiu como uma iniciativa crucial para conscientizar a população sobre a prevenção de incêndios e evitar tragédias como a ocorrida na boate Kiss, em Santa Maria, cidade do Rio Grande do Sul, além dos acidentes domésticos que infelizmente ainda levam centenas de pessoas para as alas de queimados dos hospitais todos os anos.

“A conscientização e a prevenção são peças-chave para reduzir os índices alarmantes de incêndios no Paraná. Através do Agosto Cinza, busca-se fortalecer a cultura de segurança contra incêndios, envolvendo a sociedade civil, instituições, empresas e poder público. Ao longo do ano de 2022, os bombeiros atenderam a 11.800 situações de incêndio no estado, evidenciando que o tema precisa de atenção contínua e medidas efetivas”, destacou o deputado Cobra Repórter.

Um dos principais entusiastas da lei é o presidente da Associação Focolondrina e diretor de Prevenção e Combate a Incêndios da Associação Nacional de Proteção das Associações e Cooperativas do Brasil, Celso Melchiades. Há uma década, ele e as associações sob sua coordenação vêm trabalhando incansavelmente pela implementação de políticas públicas de prevenção de incêndios no Paraná. Essa união de esforços resultou na proposta da lei que criou o Agosto Cinza, tornando-se uma importante aliada na luta contra os incêndios no estado.

“Com ações pontuais e uma maior conscientização, espera-se que o Agosto Cinza se torne uma eficaz ferramenta de prevenção e combate a incêndios, contribuindo para que famílias, comunidades e estabelecimentos estejam mais protegidos e preparados diante de situações de emergência. A tragédia da boate Kiss deve permanecer como um lembrete constante da importância de preservar vidas e garantir a segurança de todos”, afirmou o deputado.

Para marcar a data, foi realizada na última quinta-feira (03), uma Sessão Alusiva de abertura do Agosto Cinza na Câmara Municipal de Londrina. Na ocasião, foram homenageadas as pessoas que atuaram no combate ao incêndio da Transportes Coletivos Grande Londrina (TCGL) ocorrido no dia 15 de novembro de 2021.